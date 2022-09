Baden-Württemberg: Neues Corona-Impfportal kommt!

Wer sich impfen lassen will, kann den Termin bald über eine Webseite buchen. So soll es schneller und einfacher gehen.

Das neue Portal heißt impftermin-bw.de und startet am 19. September. Dort soll künftig die Terminvergabe für die Corona-Impfungen zentral für das ganze Bundesland geregelt werden. Das baden-württembergische Sozialministerium will so die Buchung von Impfterminen vereinfachen. Wenn man den Termin auswählt, soll auch direkt angezeigt werden, welchen Impfstoff man bekommt.

Neuer Impfstoff!

Seit dieser Woche gibt es auch einen neuen Corona-Impfstoff. Er ist nur für die Booster-Impfungen zugelassen und speziell auf die Omikron-Variante angepasst. Die Auffrischungsimpfung ist derzeit vor allem älteren und vorerkrankten Menschen empfohlen. Du kannst aber immer mit deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt sprechen, ob eine Impfung für dich Sinn macht.

Wer kann sich gegen Corona impfen lassen? In Deutschland können sich alle ab 12 Jahren gegen Corona impfen lassen. Außerdem wird die Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren empfohlen, wenn sie eine Vorerkrankung oder Kontakt zu Risikopatienten haben. Wichtig: In Deutschland gibt es keine Corona-Impfpflicht!

Booster-Impfungen könnten im Herbst oder Winter noch einmal wichtig werden. Falls die Corona-Zahlen dann steigen, könnte auch jüngeren Menschen empfohlen werden, sich mit dem neuen Stoff impfen zu lassen. Außerdem können die Bundesländer im Herbst wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen einführen. Denkbar ist aber, dass sie nicht gilt, wenn man frisch geboostert ist.

