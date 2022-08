Warum die sinkende Inzidenz täuschen kann

Während die offiziellen Zahlen gerade sinken, steigt die Anzahl an Corona-Krankmeldungen. Wie kann das sein?

Die Krankenkasse Barmer-GEK berichtet von einem krassen Anstieg an Krankmeldungen. Mitte Juli war der Anteil an krankgeschriebenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern um 77 Prozent höher als vor einem Jahr. Der Wert ist mit 67.800 Corona-Krankgeschriebenen fast so hoch wie im März - beim Höhepunkt der fünften Corona-Welle. Deshalb kann man davon ausgehen, dass es viel mehr Corona-Infizierte gibt, als offiziell gemeldet sind.

Weniger PCR-Tests

Ein möglicher Grund für die hohe Dunkelziffer: Immer weniger Menschen machen einen PCR-Test, nachdem sie einen positiven Corona-Schnelltest haben. Wenn kein PCR-Test gemacht wird, werden die Infektionen auch nicht in den offiziellen Statistiken vom Robert-Koch-Institut (RKI) gezählt.