Bye Bye Inzidenz: Das plant RLP stattdessen

Rheinland-Pfalz will auf ein anderes Frühwarnsystem setzen, um die Corona-Fälle zu beobachten. Die Lösung: Kläranlagen.

Über Jahre hinweg war die Corona-Inzidenz ein ständiger Begleiter. Im dritten Corona-Herbst soll sich was ändern. Der Gesundheitsminister aus Rheinland-Pfalz teilte jetzt mit, dass man ab Oktober auf 14 Kläranlagen setze. Bis zum Frühjahr soll das Abwasser daraus zwei Mal pro Woche auf Corona-Viren untersucht werden. Das kostet das Land rund eine halbe Million Euro. Dann hat laut Gesundheitsminister die Inzidenz ausgedient.

Lager für Masken und Schutzausrüstung

Und noch was ist neu: Am Landeskrankenhaus in Andernach soll es in Zukunft ein Lager für FFP2-Masken und Schutzbekleidung geben. Rund 7,6 Millionen Euro soll das kosten und Ende 2023 fertig gebaut sein. Vor allem zu Beginn der Pandemie war oft kritisiert worden, dass Deutschland an zu wenig Masken und Schutzausrüstung kam.

