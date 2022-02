RKI zählt jetzt nicht mehr Infektionen, SONDERN ...

Die Corona-Zahlen steigen gerade extrem schnell. Auch heute gibt es wieder fast 200.000 Neuinfektionen. Jetzt hat das RKI einen Plan.

Das RKI will künftig nicht mehr jede Infektion zählen. Gemessen werden soll jetzt die sogenannte Krankheitslast.

Krankheitslast - was ist das?

Das hat das RKI in einem Lagebericht mitgeteilt. Konkret heißt das: Es wird auf die Anzahl und Schwere der Corona-Erkrankungen geschaut. Dafür werden verschiedene Quellen genutzt - zum Beispiel wie viele Krankenhauseinweisungen es gab und mit welchen Symptomen Erkrankte zum Arzt kamen.

Daraus berechnet das RKI dann den neuen Wert der Krankheitslast. In der Woche bis 23. Januar lag die Zahl bei 280 pro 100.000 Einwohner, in der Woche davor waren es laut RKI noch 178 gewesen.

Warum?

Die Zahlen der Krankheitslast sind im Vergleich zu den Neuinfektionen ein Schätzwert. Hintergrund ist die Überlastung des Systems. Weil gerade so viele Menschen krank werden, kommen die Gesundheitsämter und Labore an ihre Grenzen. Aber: Werden nicht alle Tests rechtzeitig ausgewertet oder nicht jede kranke Person registriert, stimmen die Zahlen aber nicht mehr. Das könnte zu Verwirrungen und einer falschen Einschätzung der Lage führen. Deshalb will das RKI auch die Krankheitslast nutzen, um die aktuelle Situation in Deutschland zu beschreiben.

