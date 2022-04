Dabei hat er es gerade noch verteidigt: Menschen mit Corona sollten selbst entscheiden, ob sie sich isolieren.

Mittlerweile ist Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD wohl mulmig bei dem Gedanken geworden. Wie viele andere glaubt er nicht, dass die meisten Menschen freiwillig in Isolation gehen. Lauterbach hat auch Angst, dass alle denken, er halte Corona jetzt für "harmlos".

"Hier habe ich einen Fehler gemacht"

Das hat er bei Markus Lanz im ZDF am späten Abend zugegeben. "Das entlastet zwar die Gesundheitsämter. Aber das Signal ist falsch und schädlich", so Lauterbach.

Deshalb will er seine Ankündigung wieder "einkassieren", also zurücknehmen. Bedeutet: Jetzt entscheiden doch wieder die Gesundheitsämter, wann wir aus der Isolation rausdürfen, wenn wir Covid haben. In der Regel sollen das aber nur fünf Tage sein. Hier kannst du dir anhören, wie der Gesundheitsminister das erklärt: