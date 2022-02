Diese Regeln gelten bald in Baden-Württemberg!

Gestern wurden schon neue Regeln verkündet, heute gab es nochmal ein Update und die Ankündigung, ab wann sie gelten.

Die neuen Corona-Regeln gelten in Baden-Württemberg ab Freitag. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann bekannt gegeben. Und: Es wird einige Lockerungen geben.

Die neuen Regeln!

Baden-Württemberg beendet die "Alarmstufe II". Dadurch ändern sich einige Vorgaben:

In der Gastronomie gilt in Innenräumen wieder 2G.

Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt: Unter 2G maximal 1.500 Teilnehmende. Wenn 2G-Plus gilt sind 2.000 Personen möglich.

Für Veranstaltungen draußen gilt: Sie sind 3.000 Personen erlaubt, wenn 2G eingehalten wird. Bei 2G-Plus 6.000 Personen.

Was sich nicht ändert:

Clubs und Discos bleiben weiter geschlossen.

Fastnachtsumzüge bleiben verboten.

Es finden keine Messen statt.

FFP-2-Maskenpflicht und 3G im Einzelhandel

Außerdem müssen in Bussen und Bahnen dann FFP2-Masken getragen werden. Und: In Geschäften gilt wieder die 3G-Regel. Wer nicht geimpft ist, kann also wieder mit einem aktuellen negativen Test shoppen gehen.

Corona-Regeln: Welche Lockerungen sind geplant und was gilt jetzt?