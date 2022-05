Impfpflicht für bestimmte Gruppen könnte kommen!

Wer in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeitet, muss sich eventuell bald impfen lassen. Das wurde bei Beratungen mit Kanzlerin Merkel beschlossen.

Es geht um eine Impfpflicht für alle, die Kontakt zu besonders gefährdeten Menschen haben - also zum Beispiel Patienten in Krankenhäusern und Pflegebedürftige in Heimen. Bei den Beratungen der Regierungschefs der einzelnen Bundesländer mit Kanzlerin Angela Merkel wurde gesagt, eine solche Impffplicht sei "erforderlich". Weiter hieß es, sie soll "schnellstmöglich" umgesetzt werden.

Beschlossen werden muss die Impfpflicht allerdings noch vom Bundestag. Ob und wann sie kommt, ist noch unklar.

Wir könnten besser dastehen, wenn die Impflücke nicht so groß wäre

Pflegekräfte sollen zudem wieder eine Bonuszahlung bekommen. Die soll es "vor allem" in der Intensivpflege geben, hieß es. Details sind ebenfalls noch nicht bekannt.

Dieser Wert ist künftig entscheidend

Außerdem wurden neue Grenzwerte vereinbart, ab denen strengere Corona-Regeln gelten sollen. Künftig wird die Zahl der Menschen, die wegen Corona ins Krankenhaus müssen, entscheidend sein. Sie wird Hospitalisierungsinzidenz genannt.

Liegt der Wert in einem Bundesland über drei , so soll dort in vielen Freizeitbereichen 2G gelten - also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene.

Steigt der Wert über sechs , müssen 2G plus-Regeln gelten. Geimpfte und Genesene brauchen dann zusätzlich einen negativen Test.

, müssen 2G plus-Regeln gelten. Geimpfte und Genesene brauchen dann zusätzlich einen negativen Test. Ab einem Wert über neun müssen alle Möglichkeiten des neuen Infektionsschutzgesetzes umgesetzt werden - darin sind auch Schließungen von Freizeitveranstaltungen möglich. Ausgangsbeschränkungen und die generelle Schließung von Schulen sind jedoch nicht mehr zulässig.

In Baden-Württemberg liegt der Wert bei 5,7. Die 2G-Regel gilt dort laut aktuellen Corona-Regeln bereits für Restaurants und andere Freizeitbereiche.

In Rheinland-Pfalz liegt die Hospitalisierungsinzidenz bei 3,6. Eine verpflichtende 2G-Regel soll ab Mittwoch, den 24.11. gelten.

