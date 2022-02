Lockerungen: Heute wird's spannend!

Welche Corona-Regeln werden wann abgeschafft? Ab wann können Clubs wieder öffnen? Das und mehr wird heute beschlossen!

Die aktuelle Corona-Lage macht Lockerungen der Regeln in den kommenden Wochen sehr wahrscheinlich. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt seit ein paar Tagen. Der Höhepunkt der Omikron-Welle scheint überschritten zu sein.

Da die Situation in den Krankenhäusern im Vergleich zu den vorherigen Corona-Wellen nicht so schlimm ist, will die Politik die Corona-Regeln lockern. Heute werden dazu konkrete Entscheidungen getroffen - bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK).

MPK soll Corona-Regel-Chaos vermeiden

Dort besprechen die Chefs der 16 Bundesländer zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz, was in den kommenden Wochen gelten soll. Der Bundeskanzler kann viele Entscheidungen in der Corona-Pandemie nicht allein treffen, sondern muss sich mit den 16 Länderchefs abstimmen. Ziel dabei soll sein, dass überall in Deutschland möglichst die selben Regeln gelten.

Entscheidungen heute Nachmittag

Was heute entschieden wird, ist bereits als Entwurf bekannt. Hier kannst du es nachlesen. Ob das aber genau so auch beschlossen wird, wird erst im Laufe des Tages feststehen. Die MPK beginnt am Nachmittag. Die Ergebnisse werden voraussichtlich einige Stunde danach bekannt werden. Wir halten dich up to date!

Update: Dein Genesenenzertifikat ist jetzt doch länger gültig, wenn...