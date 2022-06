Bald einfacher reisen - neue Corona-Regeln geplant

Noch vor den Osterferien sollen sich die Corona-Regeln bei Hochrisikogebieten ändern. Auch für Kinder soll es einfacher werden.

Wenn du in den Urlaub fliegen willst, ist das bisher komplizierter als vor der Pandemie. Das wird sich voraussichtlich ab 4. März ändern. Dann soll reisen wieder etwas einfacher werden. Die Politik plant, dass Hochrisikogebiete nur noch die Ländern sein sollen, in denen es eine gefährlichere Corona-Variante als Omikron gibt. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung", die den Änderungsentwurf nach eigenen Angaben bereits kennt.

Praktisch würde das bedeuten, dass nach der Änderung viele Länder nicht mehr als Hochrisikogebiete gelten. Damit würden Ausflüge oder Urlaub dorthin wieder einfacher werden - vor allem bei der Rückreise. Eine Anmeldung oder Quarantäne würde dann wegfallen.

Freitesten für ungeimpfte Kinder

Bei Kindern ist dem Bericht zufolge geplant, dass sie sich freitesten können - auch wenn sie aus einem Hochrisikogebiet zurückkommen. Das hätte für Eltern den Vorteil, dass ihre Kinder nach dem Urlaub nicht tagelang zu Hause in Quarantäne verbringen müssen. Sie könnten also schneller wieder in den Kindergarten oder die Schule.

Reisen für Familien wird dadurch leichter.

Bleiben soll dagegen die Regel, dass ungeimpfte Personen generell bei der Rückreise ein negatives Testergebnis haben müssen. Das würde auch gelten, wenn du ungeimpft aus Ländern zurückreist, die kein Risikogebiet sind.

Tipp: Welche Länder aktuell als Hochrisikogebiet gelten und was du bei der Einreise von dort nach Deutschland beachten musst, veröffentlicht das Robert-Koch-Institut auf seiner Website.

