Corona-Test über WhatsApp?!

In Argentinien gibt's ein neues Verfahren bei dem eine Corona-Infektion über WhatsApp festgestellt werden kann.

Die argentinische Stadt Buenos Aires berichtet, dass eine künstliche Intelligenz (KI) programmiert wurde, die anhand von Hustengeräuschen eine Corona-Infektion nachweisen kann.

So funktioniert's!

Nutzer müssen eine Sprachnachricht, in der sie mehrere Sekunden husten, an eine bestimmte Telefonnummer via WhatsApp schicken. Die Nummer ist mit einer KI verbunden, die das Husten mit vorhandenen Aufzeichnungen in einer Datenbank vergleicht. In dieser sind schon 140.000 Samples, die in Testzentren in Buenos Aires gesammelt wurden. Sobald die KI das Husten als potenzielles "Corona-Husten" identifiziert, sollte ein richtiger Test gemacht werden.

Gute Trefferquote

Die Stadt Buenos Aires verkündet, dass die Erfolgsquote der Methode bei 86 Prozent liegt. In einem Pilotversuch wertete die KI insgesamt 2.687 Sprachnachrichten aus. 554 Nutzern wurde ein Test empfohlen - 436 von ihnen waren tatsächlich positiv.

