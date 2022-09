Durch Corona-Krise mehr Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt

Laut einer Umfrage halten die Menschen mehr zusammen - unter Nachbarn und über Generationen.

Zukunftsforscher des Opaschowski Instituts haben 1.000 Menschen gefragt, wie sie das Miteinander einschätzen. Dabei kam raus:

Drei Viertel finden, dass die Gesellschaft sozial sensibler geworden ist.

Mehr als die Hälfte haben durch die Pandemie ihre Lebenseinstellung nachhaltig verändert.

83 Prozent helfen öfter ihren Freunden und Nachbarn.

Dass für Egoismus immer weniger Platz ist und wir mehr zusammenhalten müssen, finden 86 Prozent.

Mehr Zusammenhalt

Durch Krisen rücken Menschen mehr zusammen, sagt der Zukunftsforscher Horst Opaschowski. Die Menschen sind aufeinander angewiesen und helfen vor allem in der Nachbarschaft. Auch in den Generationenbeziehungen werde Solidarität immer wichtiger. Drei, teilweise sogar vier Generationen, nehmen am Leben voneinander teil.

