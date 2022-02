Corona-Verordnung: Hier musst du keine Daten mehr angeben

Neue Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz: Damit ändert sich auch, wo du überall deine Kontaktdaten hinterlassen musst.

Bisher musstest du Daten wie deinen Namen oder deine Telefonnummer zum Beispiel im Restaurant, im Fitnessstudio oder beim Frisör angeben. Doch ab jetzt sind Gastronomen und Co in Rheinland-Pfalz nicht mehr verpflichtet, die Kontaktdaten ihrer Kunden zu erfassen. Das steht in der neuen Corona-Verordnung des Landes.

Warum keine Kontaktdaten mehr?

Eigentlich war es ja so gedacht: Du gibst deine Daten vor Ort an und wenn ein Coronafall zum Beispiel dort auftaucht, kann dich das Gesundheitsamt mit deinen angegebenen Daten finden und warnen.

Warum das jetzt nicht mehr geht? Weil die Coronazahlen so krass steigen, kommen die Gesundheitsämter nicht mehr hinterher, Kontakte nachzuverfolgen. Kontaktpersonen von Infizierten sollen jetzt nur noch bei Infektionen in Krankenhäusern und Altenheimen angesprochen werden.