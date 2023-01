Erwischt: Oberster Mafiaboss Siziliens wurde verhaftet

Der Chef der Cosa Nostra war der meistgesuchte Mafioso Italiens. Am Montag wurde Matteo Messina Denaro gefasst.

Matteo Messina Denaro war 30 Jahre auf der Flucht, bevor die italienische Polizei ihn fassen konnte. Sie erwischten ihn am Montag in einer Privatklinik in Palermo, wo er sich behandeln lassen wollte. Die Polizei brachte Denaro an einen geheimen Ort.

Das ist Siziliens Mafiaboss Matteo Messina Denaro

Er wurde, ohne dass er vor Ort war, wegen mehreren Morden zu lebenslanger Haft verurteilt.

Er war mitverantwortlich für zwei Bombenanschläge im Jahr 1992 auf Sizilien. Bei diesen starben zwei Mafia-Jäger.

Er war Vertrauter der ehemaligen Mafiabosse Bernardo Provenzano und Salvatore "Totò" Riina. Letzterer wurde vor fast genau 30 Jahren verhaftet. Denaro war der Letzte der drei Mafiachefs, der noch auf der Flucht war.

