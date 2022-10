Vermisstes Flugzeug: Tote entdeckt

Am Samstag ist ein Privatflugzeug in Costa Rica verschwunden. Der McFit-Gründer soll damit unterwegs gewesen sein.

Bei der Suche nach einem vermissten Privatflugzeug vor der Küste von Costa Rica haben die Einsatzkräfte zwei Tote entdeckt. Die Leichen eines Erwachsenen und eines Kindes seien im Meer gefunden worden, berichtet der Fernsehsender Teletica. Diese Infos sollen vom Ministerium für öffentliche Sicherheit stammen. Davor waren bereits Trümmerteile gefunden worden - zum Beispiel Rucksäcke, Taschen, Sitze und Teile des Rumpfes.

Was war passiert?

Das Flugzeug war in der Nacht auf Samstag vom Radar verschwunden. Seit 2:00 Uhr deutscher Zeit gab es keinen Kontakt mehr zu dem Flugzeug, so das Ministerium für öffentliche Sicherheit. Der Privatflieger war auf dem Weg von Mexiko nach Costa Rica. An Board sollen der schweizer Pilot und fünf deutsche Passagiere gewesen sein. Wie costa-ricanische Medien schreiben, handelt es sich dabei um den McFIT-Gründer Rainer Schaller mit seiner Freundin und zwei Kindern.

Hier ist das Flugzeug verschwunden:

