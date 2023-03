Offiziell: Counter Strike 2 kommt im Sommer 2023

Entwickler Valve ließ am Mittwochabend die Bombe platzen - passend zum momentanen Hype um den Shooter.

Counter Strike 2 wird als kostenloses Upgrade zum Vorgänger CS:GO erscheinen. Ausgewählte User können die Beta ab jetzt zocken, offizieller Release ist laut Valve der Sommer 2023. Hier die wichtigsten Upgrades im Überblick:

Komplett überarbeitete Grafik und aufgefrischte Karten

Dynamische Rauchwolken

Die Tickrate soll keinen Einfluss mehr auf Schüsse und Bewegung haben

Counter-Strike-Hype auf Twitch und Steam

Der Vorgänger CS:GO wurde vor elf Jahren veröffentlicht und hatte zuletzt so viele aktive Spieler wie nie. Auch MontanaBlack hat den Shooter für sich entdeckt, allerdings mehr für die Lootboxen als das eigentliche Gameplay. In diesen Boxen gibt es jede Menge - rein kosmetische - Items, die teilweise für viel Geld auf dem Markt verkauft werden. Good News für Monte: Alle Skins lassen sich laut Valve auch in Counter Strike 2 übertragen.