Schlaganfall: Ina von Coupleontour hat Loch im Herzen

Influencerin Ina hatte im Juli einen Herzinfarkt und fiel ins Koma. Jetzt ist sie wieder wach, aber noch nicht fit.

Ina ist momentan halbseitig gelähmt. Ihre Partnerin Vanessa unterstützt sie bei der Heilung und teilt Updates mit der Community. Jetzt hat Vanessa in ihrer Insta-Story den Grund für den Schlaganfall verraten: Ina hat ein Loch im Herzen!

OP am Herzen!

Am Mittwoch wollen Ärzte das Loch im Krankenhaus bei einer Operation schließen. Die OP soll so schnell stattfinden, weil die Ärzte einen zweiten Schlaganfall befürchten. Noch ein Schlaganfall könnte sogar Inas Sprachzentrum angreifen, sagte Vanessa in der Story.

