Nach der Trennung von "Coupleontour" bekommt Ina noch immer Hate ab. In ihrer Insta-Story teilt sie heftige Nachrichten.

In ihrer Story zeigt sie einen Screenshot, in dem ein User sie heftig beleidigt: "Dein Kind ist ohne dich besser dran" und "Du siehst aus wie ein fetter Müllsack" sind nur einige der Aussagen. Ina reagiert gelassen: "Mein Motto ist immer: Behandle Menschen so, wie du selbst gern behandelt werden möchtest." Auch unter ihren letzten Posts gibt es Hate: "Kümmerst du dich überhaupt noch um dein Kind oder nennst du dich einfach so "mom of Liv"?, schreibt ein User.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von inaontour

Trennung nach acht Jahren

Über die Trennung von "Coupleontour" haben die Follower lange spekuliert. Im September 2024 haben Ina und Nessi ihr Break-up dann öffentlich gemacht.

Ina ist mittlerweile wieder vergeben: