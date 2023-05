"Coupleontour"-Ina darf das Krankenhaus bald verlassen

Nach über 10 Monaten in der Klinik darf Ina wieder nach Hause. Der Entlasstermin könnte ein ganz besonderer sein.

Denn der Termin soll zwischen dem 2. und 5. Juni sein. Das hat Vanessa am Dienstag in der Story vom gemeinsamen "Coupleontour"-Account gesagt. Warum ist das so besonders? Wenn sie am 5. Juni entlassen wird, dann ist das an ihrem zweiten standesamtlichen Hochzeitstag. Doch für die beiden wird es wahrscheinlich so oder so ein ganz besonderer Tag.

Schlaganfall: Ina von Coupleontour hat Loch im Herzen

"Coupleontour": Umzug, Umzug, Umzug!

Vanessa erzählt außerdem in der Story, dass gerade viel Umzugskram ansteht:

Inas Krankenhauszimmer muss ausgeräumt werden.

Ihre alte Wohnung muss bis zum 31. Juli ausgeräumt sein.

Aus der Wohnung, in der Vanessa aktuell wohnt, muss sie bis Mitte Juni raus.

Danach ziehen Ina und Vanessa mit ihrer Tochter in ihr eigenes Haus ein.

