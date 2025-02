Coupleontour: Keine Mutter-Bindung zu Tochter Livi? Das sagt Ina

Nach der Trennung von Coupleontour zog Ina weg von Ex-Partnerin Vanessa und Tochter Liv - offenbar mit Folgen.

Ina wird in ihrer Instagram-Story deutlich: Sie habe in letzter Zeit viele Rückfragen zu ihrer Situation um Livi erhalten. In einem schriftlichen Statement erklärt sie ihre Sicht der Dinge. Als Liv 2022 geboren wurde, lag Ina wegen eines schweren Schlaganfalls im Koma. Sie kämpfte sich zwar zurück ins Leben, doch diese Zeit hat offenbar Spuren hinterlassen.

Diese Herausforderung hat leider dazu geführt, dass ich gerade in Livis erstem Jahr keine starke Bindung zu ihr aufbauen konnte.

Es folgte die Trennung. Danach hätten sie und Vanessa räumlich Abstand gebracht. Ina zog nach Köln - um Support von ihrer Familie zu haben und bei ihrer krebskranken Mutter zu sein, schreibt sie. Vanessa sei in Berlin geblieben, weil Livi dort ihr komplettes Umfeld hat.

inaontour: "Mum of Liv" aus Biografie genommen

Sie habe inzwischen "Mum of Liv" aus der Bio entfernt, schreibt Ina. "Das bedeutet aber nicht, dass ich Livi nicht liebe oder nicht für sie da bin". Ina bittet die Menschen um Verständnis. Und sie bedankt sich bei Vanessa, spricht von ihr und Livi als "unzertrennliches Team". Allerdings habe sie selbst durch den Schicksalsschlag nicht die "enge, mütterliche Bindung, die viele erwarten" aufbauen können.