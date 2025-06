Dilara Colak

Hey, ich bin Mathilde, Deutsch-Französin und für DASDING vor und hinter der Kamera unterwegs. Wenn ich nicht gerade nach coolen Geschichten und Content in Freiburg und Umgebung suche, findest du mich ziemlich sicher mit einem Buch in der einen und einem Kaffee in der anderen Hand - am liebsten irgendwo in der Sonne oder auf Reisen (und am allerliebsten beides!)