Cristiano Ronaldo: Der bestbezahlte Sportler der Welt 💸⚽

275 Millionen US-Dollar: So viel Cash verdiente CR7 im letzten Jahr - und bricht alle Rekorde.

Cristiano Ronaldo ist laut dem neuen Forbes-Ranking der bestbezahlte Sportler der Welt und das mit mega Abstand! Seit er 2023 beim saudischen Klub Al-Nassr unterschrieben hat, fließen die Dollars nur so. Sein Gehalt: durch das Fußballspielen verdient er schon alleine 225 Millionen US-Dollar. Dazu kommen fette Werbedeals und Einnahmen von Insta, TikTok & Co. Macht am Ende: 275 Millionen Dollar in einem Jahr und umgerechnet ĂŒber 245 Millionen Euro! Damit ist er schon zum zweiten Mal in Folge ganz oben.

Diese Sportstars verdienen fast genauso viel

Stephen Curry, NBA-Star von den Golden State Warriors, liegt mit 156 Millionen Dollar auf Platz đŸ„ˆ. Direkt dahinter boxt sich Tyson Fury mit 146 Millionen Dollar auf Rang đŸ„‰. Fußball-GOAT Lionel Messi kommt auf 135 Millionen und somit auf Platz fĂŒnf âšœđŸ.

Aber: Kein einziger deutscher Sportler ist unter den Top 50. Die grĂ¶ĂŸten GehĂ€lter gibt’s aktuell in den USA und Saudi-Arabien.