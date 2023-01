Cristiano Ronaldo: Kein Tor im ersten Pflichtspiel

Der portugiesische Superstar lief am Sonntag zum ersten Mal für Al-Nassr in der Liga auf.

Ronaldo spielte von Anfang an als Mittelstürmer. Eine große Torchance erspielte sich CR7 zwar nicht, aber gerade in der zweiten Halbzeit war der 37-Jährige fast an jeder gefährlichen Situation als Vorlagengeber beteiligt. Über einen Sieg konnte sich Ronaldo trotzdem freuen. Sein Team schlug Al-Ettifaq mit 1:0. Den Siegtreffer erzielte Anderson Talisca in der 31. Minute.

Spitzenreiter

Durch den Sieg steht Al-Nassr nach 14 Spielen mit 33 Punkten auf dem ersten Platz in der saudi-arabischen Liga.

