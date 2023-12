Fair! Cristiano Ronaldo will Elfmeter nicht

Ronaldo wurde im Spiel seines Teams Al-Nassr gegen Persepolis im Strafraum gefoult - dachte zumindest der Schiri.

Und entschied auf Elfmeter für Al-Nassr. Eine Fehlentscheidung, die CR7 nicht für sein Team ausnutzte, sondern direkt korrigierte. Der Portugiese zeigte an, dass er nicht gefoult wurde. Der chinesische Schiri Ning Ma guckte sich die Szene daraufhin noch mal in der Review-Area an und nahm die Elfmeter-Entscheidung zurück.

Spiel in der asiatischen Champions League endete 0:0

Am Ende spielten Ronaldo und Co. 0:0 gegen Persepolis aus dem Iran. Al-Nassr steht an der Tabellenspitze der Gruppe E. Die Quali für das Achtelfinale ist schon sicher.

Was für ein Tor: