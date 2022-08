CR7 sitzt in der Kantine alleine - Stress bei ManU?

Cristiano Ronaldo ist unzufrieden bei Manchester United. Und das zeigt er ganz offen.

Der Ex-Weltfußballer soll teilweise abgesondert von seinen Teamkollegen in der Kantine sitzen und dort alleine essen. Das berichtet "The Athletic". Außerdem soll sich CR7 im Training über die Pressing-Taktik von ManU-Coach Erik Ten Hag aufgeregt haben. Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Ronaldo stehen schon länger im Raum. Bis jetzt konnte sich aber kein Verein finden, der ihn bezahlen kann und will.

Manchester United mit Fehlstart in der Premier League

Dass die Stimmung in Manchester schlecht ist, ist kein Wunder. Nach der peinlichen 0:4-Niederlage beim FC Brentford steht der Verein zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder auf dem letzten Tabellenplatz der Premier League. Auch wenn es erst der zweite Spieltag war, steht die Mannschaft stark in der Kritik.