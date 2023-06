Das ganze geschah am Rande des EM-Qualifikationsspiels zwischen Portugal und Bosnien-Herzegowina 3:0 in Lissabon.

Ein Mann ist mit einer Portugal-Fahne über die Absperrung gesprungen und aufs Spielfeld gerannt - direkt zum Ausnahmetalent Cristiano Ronaldo. Der Mann umarmte CR7 erst, ging dann vor ihm auf die Knie und hob den Kicker schließlich einfach so in die Luft. Dann kamen auch schon die Ordner bei den beiden an - der Mann flitze aber mit seiner Fahne direkt weiter.

