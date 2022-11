Leckeres Versteck für sein Crystal ❄️

Die Polizei hat in Oberfranken bei einer Zug-Kontrolle Drogen in einem Krapfen entdeckt!

Das Teilchen gehört einem 33-jährigen Mann aus Nürnberg. An der Stelle im Krapfen, an der sonst die Marmelade ist, war alles voller Crystal Meth in Tütchen. Die Polizei sagt, die "Gesamtumstände der Kontrolle" hatten sie auf die Idee gebracht, den Krapfen zu untersuchen: "Das war für unseren Bereich eine Premiere - Krapfen hatten wir noch nie als Schmuggelversteck."

