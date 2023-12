Im niedersächsischen Cuxhaven ist ein Streit zwischen zwei Schülerinnen eskaliert. Es besteht keine Lebensgefahr.

Am Donnerstagmorgen sollen sich die 16-Jährige und ihre 15-jährige Mitschülerin in einer Cuxhavener Grund- und Hauptschule gestritten haben. Das berichtete die Polizei Cuxhaven. Die 16-Jährige habe ihre Mitschülerin dabei mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Laut Polizei ist die 15-Jährige im Krankenhaus, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Die Tatverdächtige sei vorläufig festgenommen worden und in Polizeigewahrsam. Für andere Schülerinnen und Schüler habe keine Gefahr bestanden.

16-Jährige verletzt Mitschülerin schwer: Das ist passiert

Wie die Polizei berichtete, kamen die beiden Schülerinnen gerade aus der Pause zurück in den Klassenraum, als die Auseinandersetzung eskaliert ist. Ein Mitschüler und eine Lehrerin hätten eingegriffen und so verhindert, dass die Tatverdächtige die 15-Jährige weiter angreifen konnte. Der genaue Hintergrund für den Streit ist noch unklar. Nach dem Vorfall hatte die Schulleitung den Unterricht für den Tag beendet.