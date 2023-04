Viele Behörden in Deutschland sind in den letzten Tagen von Hackern angegriffen worden. Wer steckt dahinter?

Die Attacken betreffen mittlerweile mehrere Bundesländer. Vor allem richten sich die Cyberangriffe gegen Internetseiten von:

Ministerien

Polizeistellen

Plattformen des Bundes

Auch eine Website des Entwicklungsministeriums, auf der es um die Hilfe für die Ukraine geht, war betroffen. Die Folge: gestörte oder nicht erreichbare Webseiten.

Wie gehen Hacker vor?

Laut Experten legen die Hacker die Webseiten mit einem Belastungsangriff lahm. Dabei werden die Server durch massenhafte Anfragen überlastet.

Wer ist für die Cyberattacken verantwortlich?

Das ist noch nicht safe. In den betroffenen Bundesländern laufen die Ermittlungen. Erste Hinweise auf einen pro-russischen Hintergrund hat die Staatsanwaltschaft in Niedersachsen. Erst in der letzten Woche hatte die deutsche Innenministerin Nancy Faeser vor russischen Cyberangriffen gewarnt. Mehrere Politiker fordern jetzt, dass mehr Kohle für Cybersicherheit ausgegeben wird.

Auch in Karlsruhe kam es erst zu einem Cyberangriff: