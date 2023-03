Lehrer-Hate im Netz: Deshalb wurden zwei Schüler angeklagt

Am Montag stehen die beiden jungen Männer vor Gericht. Sie sollen ihre Lehrer auf Twitter krass gehatet haben.

Passiert ist das an einem Gymnasium in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz. Zum Tatzeitpunkt waren die beiden Angeklagten dort Schüler.

Worum gehts?

Die beiden sollen auf Twitter Fotos von ihrer Lehrerin veröffentlicht und die Frau beleidigt haben. Dem SWR liegen Auszüge der Tweets vor. Die Nachrichten enthalten unter anderem rassistische, homophobe und sexistische Inhalte.

Trauma bei Opfer

Die Hass-Nachrichten sollen das Opfer heftig traumatisiert haben, sagt die Staatsanwaltschaft. Denn: Die Beleidigungen hätten auf einen persönlichen Schicksalsschlag Bezug genommen. Deshalb wirft die Staatsanwaltschaft einem der Angeklagten fahrlässige Körperverletzung vor. Beide sind aber auch wegen Beleidigung angeklagt. Mit welcher Strafe sie rechnen müssen, ist noch unklar.

Verein kämpft gegen Cybermobbing

Der Karlsruher Verein "Bündnis gegen Cybermobbing" setzt sich seit Jahren gegen Hass im Netz ein und hilft Betroffenen. Der Vorstand beobachtet, dass auch Lehrer immer häufiger Opfer werden: Jeder zehnte soll laut einer Studie des Vereins von Cybermobbing betroffen sein.

Hate im Internet kann aber nicht nur Lehrer, sondern auch Schüler treffen.