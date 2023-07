Deswegen zockt die Polizei Counter-Strike während der Arbeit

Die dänische Polizei will damit vor allem junge Menschen vor Missbrauch und Betrug schützen.

No joke: In Dänemark gibt's eine Online-Polizeistreife, die mehrmals im Monat Fifa, Fortnite oder Counter-Strike spielt. Sie sitzen sogar in Uniform vorm Computer. Im Game geben sie sich auch meist als Polizisten zu erkennen. Sie nennen sich "Officer", beobachten und connecten mit anderen Spielern.

Bringt das was?

Die Online-Patrouille wurde letztes Jahr im April eingesetzt, nachdem die Internet-Kriminalität während der Corona-Pandemie stark zugenommen hatte. Seit Beginn ihrer Arbeit hätten sie mehr als 5.200 Hinweise erhalten und in 65 Fällen Ermittlungen eingeleitet.

Und so sieht das dann aus, wenn die Polizisten zocken: