14-Jährige stirbt bei Achterbahn-Unfall

Während einer Fahrt ist der hinterste Wagen abgebrochen. Ein Mädchen kam ums Leben und ein Junge wurde verletzt.

Das Unglück passierte in einem Vergnügungspark in der dänischen Großstadt Aarhus. Die 14-Jährige stammte aus der Hauptstadt Kopenhagen, wie die dänische Polizei mitteilte. Ein 13-jähriger Junge sei an der Hand verletzt worden. Lebensgefährlich seien diese Verletzungen nicht. Der Park wurde im Anschluss bis auf Weiteres geschlossen.

Wie sicher ist die Achterbahn?

Schon 2008 hatte es dänischen Medienberichten zufolge einen Unfall in der betroffenen Achterbahn gegeben. Damals waren vier Jugendliche in der "Cobra" verletzt worden, als sich einer der Wagen plötzlich gelöst hatte.

Die "Cobra" ist eine 400 Meter lange Achterbahn, die Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern in der Stunde erreicht. Die Zukunft des Fahrgeschäfts ist nun unklar.

