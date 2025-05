NBA-Draft: Mavs gewinnen First Pick!

Die Dallas Mavericks haben ziemlich überraschend die Draft-Lotterie gewonnen. Krallen sie sich jetzt Cooper Flagg?

Der 18-jährige Forward performt in seinem College-Team an der Duke University stark. Im Schnitt wirft Flagg über 19 Punkte und holt mehr als sieben Rebounds. Auch aufgrund seiner Stats gilt er unter den Experten als der beste verfügbare Spieler. Der Draft findet am 25. Juni in New York statt.

BEST OF COOPER FLAGG‼️ Duke Freshman Year Highlights 👀 | ESPN College Basketball

Warum ist der First Pick für Mavericks überraschend?

Chancen auf den First Pick haben nur die Teams, die die Playoffs in der NBA nicht erreicht haben.

Die Gewinnchancen unter diesen Teams sind dann noch mal gestaffelt.

Je schlechter die Saisonbilanz, desto größer die Chance auf einen Top-Pick.

Die Mavs hatten in diesem System lediglich eine Wahrscheinlichkeit von 1,8 Prozent, um den ersten Pick zu bekommen.