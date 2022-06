Revolutioniert dieses Medikament die Krebstherapie?

Ein Medikament hat es geschafft, Patienten von einer bestimmten Darmkrebsform zu befreien.

An der Studie in New York haben 14 Patienten mit einer bestimmten Darmkrebsart teilgenommen. Das Medikament "Dostarlimab" hat gewirkt, indem es das Immunsystem pusht Krebszellen zu erkennen und diese zu zerstören. Nebenwirkungen gab es nur wenige.

Es sind viele Freudentränen bei den Studienteilnehmern geflossen, als sie herausgefunden haben, dass keine weitere Behandlung erforderlich ist.

Ende gut, alles gut?

Noch kann das Medikament nicht einfach auf den Markt kommen. Ohne OP könnte bei 20-30 Prozent der Behandelten wieder neuer Krebs entstehen, sagen Ärzte. Man müsse jetzt erst mal abwarten, wie es den Patientinnen und Patienten auf lange Sicht nach der Behandlung geht und ob es überhaupt für andere Krebsarten einsetzbar sein könnte.