Nach Schindler-Aus: Nur noch ein Deutscher im Turnier

Fast hätte Martin Schindler den Vizeweltmeister Michael Smith geschlagen. Jetzt drückt er Gabriel Clemens die Daumen.

Trotz einer 3:1-Führung konnte sich Schindler im Londoner "Ally Pally" nicht gegen Smith durchsetzen - am Ende verlor er mit 3:4. Dadurch verpasst er das Achtelfinale, in dem sein Kumpel Gabriel "Gaga" Clemens am Freitag (15 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den Schotten Alan Soutar spielt. Clemens gilt in dem Match als leicht favorisiert, aber Schindler warnt:

Gegen Soutar ist es einfacher gesagt als getan. Darts ist so eine Sache, der Name bedeutet nicht alles.

Darts WM: Michael van Gerwen ist Topfavorit

Der Weltmeister von 2014, 2017 und 2019 befindet sich wieder in überragender Form. Am Mittwoch lieferte er sich mit Mensur Suljovic ein Match, das für viele das bisher beste des Turniers war. Am Ende setzte sich "Mighty Mike" mit 4:2 durch und zeigte mit einem Average von 107 und zwölf 180ern, warum er der klare Favorit auf den wichtigsten Titel des Jahres ist.

