Das ändert sich ab Oktober!

Wo musst du noch Maske tragen? Wie viel darfst du beim Minijob verdienen? Wie teuer wird das Heizen?

Neue Corona-Regeln

Beim Arztbesuch musst du weiter eine FFP2-Maske tragen, ebenso in Fernzügen und Fernbussen. In Kliniken und Pflegeheimen brauchst du dazu noch einen negativen Coronatest. Die Bundesländer können außerdem noch strengere Regeln beschließen.

Das sind die Corona-Regeln für den Herbst

Gas wird doch nicht so teuer

Die Regierung hat am Donnerstag entschieden, dass die Gasumlage doch nicht kommt. Falls du bei all dem Hin und Her nicht mehr durchsteigst, hier die Kurzfassung: Du musst nicht dafür bezahlen, dass die Gas-Unternehmen gerettet werden. Der Staat übernimmt das jetzt selbst und will damit die Energiepreise senken.

Außerdem:

Am 30. Oktober ist Zeitumstellung: Die Winterzeit beginnt und Uhren werden eine Stunde zurückgedreht.

Der Mindestlohn steigt von 10,45 Euro auf 12 Euro.

Du darfst bei Minijobs 520 Euro verdienen, ohne Steuern und Sozialabgaben zahlen zu müssen.

WhatsApp läuft ab dem 24. Oktober nicht mehr auf älteren iPhones als dem 5s.

