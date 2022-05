Das ändert sich ab Februar für DICH!

Ab Februar gibt es neue Regeln und Gesetze. Es geht um Corona, den neuen Bundespräsidenten und einen neuen Impfstoff.

Corona-Impfzertifikat

Geimpfte oder Genesene brauchen für die Einreise in ein anderes EU-Land grundsätzlich keinen zusätzlichen PCR- oder Antigen-Test mehr, wenn sie den europaweit gültigen Corona-Pass vorlegen können. Einen gültigen Corona-Pass – also ein Impfzertifikat – hat man 14 Tage nach der vollständigen Corona-Impfung sowie mit einem negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder einem weniger als 24 Stunden alten negativen Schnelltest. Für Genesene soll ihr Corona-Zertifikat EU-weit 180 Tage lang gültig sein, also sechs Monate. In Deutschland wurde diese Dauer für Genesene jedoch auf drei Monate verkürzt.

Neue Genesenen-Regel: So früh läuft das Zertifikat jetzt ab!

Neuer Impfstoff Novovax wird verimpft

Auf ihn warten viele: den Impfstoff Novovax. Im Gegensatz zu den bisher bekannten Corona-Impfstoffen ist er weder ein mRNA-, noch ein Vektorimpfstoff. Novovax ist ein sogenannter Proteinimpfstoff und soll erstmals Ende Februar in Deutschland verimpft werden.

Novavax: Jetzt kommt der erste "Totimpfstoff"

Der Bundespräsident wird gewählt

Am Sonntag, den 13. Februar, wird der neue Bundespräsident für Deutschland gewählt. Im Moment ist das Frank-Walter Steinmeier von der SPD. Steinmeier hat schon gesagt, dass er ein zweites Mal zur Wahl antreten will. Die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder gewählt wird, ist sehr hoch - Aber es gibt auch Kandidaten aus anderen Parteien. Die Amtszeit des Bundespräsidenten sind fünf Jahre und eine Wiederwahl ist nur einmal möglich. Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland, steht in der Theorie also noch über dem Bundeskanzler.