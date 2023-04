Nein, es ist kein Tippfehler, denn während Christen an Karfreitag trauern, tummeln sich Autofans am Carfreitag.

Am Carfreitag treffen sich in vielen Städten Fans von getunten Autos und bewundern ihre Supercars. Er gilt als wichtiger Tag in der Tuner-Szene. Schon lange gibt es diese "Tradition".

Gefährliche Autorennen

Neben dem Lärm kommt es an diesem Tag immer wieder zu gefährlichen Straßenrennen. Solche Rennen können tödlich enden.

Die Polizei hat Maßnahmen gegen Versammlungen von getunten Autos angekündigt. Seit 2016 gibt es bei der Polizei Mannheim eine eigene Ermittlungsgruppe zum Carfreitag.