Datet Taylor Swift ... Matty Healy von The 1975?!

Nach Gerüchten, dass Taylor Fernando Alanso daten soll, steht nun ein neuer Name im Raum: Matty Healy.

Am Wochenende wollen sich Taylor Swift und Matty Healy wohl auf ihrem Tour-Stop in Tennessee treffen. Das will die britische Boulevardzeitung "The Sun" von Quellen, die der Sängerin nahestehen, erfahren haben. Demnach sollen Taylor und Matt, der Frontmann der Band The 1975, "wahnsinnig verliebt" sein. Sie seien noch ganz am Anfang ihrer Beziehung, aber das Timing sei wohl diesmal richtig.

Wieso könnte es diesmal mit Matty Healy klappen?

Taylor und er hatten vor 10 Jahren schon mal eine kurze Beziehung, die dann aber in die Brüche ging. Im Januar dieses Jahres trat Taylor Swift dann als Überraschungsgast beim Konzert von The 1975 auf.

Gerüchteküche: Joe Alwyn, Fernando Alonso und dann doch Matty Healy?!

Taylor ist gerade erst aus ihrer sechsjährigen Beziehung mit Schauspieler Joe Alwyn raus. Kurz danach gingen Gerüchte rum, dass sie Formel-1-Star Fernando Alanso daten soll. Der meinte allerdings, dazu habe er "nichts zu sagen". Laut der Quelle von "The Sun" ist das mit Matty Healy aber legit. Angeblich seien sie sogar bereit, mit ihrer noch jungen Beziehung an die Öffentlichkeit zu gehen ...