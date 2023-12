Schock-Nachricht für Real Madrid: Es ist das Kreuzband!

David Alaba hat sich das Kreuzband im linken Knie gerissen. Wie lange fällt der Österreicher aus?

Dazu haben sich die "Königlichen" am Sonntagabend geäußert. Laut dem Club wird Alaba in den nächsten Tag operiert. Danach wird er monatelang ausfallen.

Passiert ist die Verletzung beim 4:1-Heimsieg von Real am Sonntag gegen Villarreal, durch den sich das Team vorübergehend die Tabellenführung in der spanischen Liga gesichert hat. Der Österreicher war in der 33. Minute weggeknickt und musste direkt ausgewechselt werden:

EM-Aus für Alaba?

Durch die Verletzung könnte die Saison für den 31-Jährigen schon jetzt beendet sein. Ob er bei der Europameisterschaft nächstes Jahr in Deutschland mit dabei sein kann, ist ebenfalls fraglich.

Mehr Starnews zu David Alaba, Bad Bunny und Demi Lovato Dauer 1:24 min Zwei schlechte und eine gute Starnews zu David Alaba, Bad Bunny und Demi Lovato

Der VAR sorgte beim Spitzenspiel für Aufregung: