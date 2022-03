Schwarzwälder "Piano Man" spielt für ukrainische Geflüchtete

Davide Martello ist ein bekannter Klavierspieler. Gerade ist er an der Grenze zur Ukraine und spielt für den Frieden.

Als der Krieg in der Ukraine begann, fuhr Davide aus dem Schwarzwald nach Polen an die Grenze zur Ukraine. Mit dabei: seine Katze und sein Klavier. Seit Anfang März spielt der 40-jährige Deutsch-Italiener jetzt jeden Tag für Menschen, die ihre Heimat wegen des Kriegs verlassen mussten und nun auf der Flucht sind.

Klavier für und mit Geflüchteten

Auf Instagram zeigt der Musiker, wie er für und mit den Geflüchteten spielt. Mal steht er direkt an der Grenze zur Ukraine. Mal steht das Klavier in einem Aufnahmezentrum für die Geflüchteten in Polen.

So sieht es aus, wenn Davide für die Geflüchteten spielt:

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen! Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Russische Truppen rücken von allen Seiten ins Land vor und versuchen vor allem die größeren Städte einzunehmen. Ziel ist die Kontrolle über die ukrainische Hauptstadt Kyjiw. Russland geht dabei aber nicht nur gegen das ukrainische Militär vor, sondern auch gegen die Bevölkerung. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die bis dahin ukrainische Krim, eine Halbinsel im Schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Damit will Russland verhindern, dass die Ukraine sich immer weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

Klaviermusik für den Frieden!

Mit der Aktion will Davide den Menschen aus der Ukraine Hoffnung machen. Der Klavierspieler ist schon als "Friedenspianst" bekannt. Während der Proteste in der Türkei 2013 gab er mehrere Konzerte auf dem Taksim-Platz in Istanbul. Außerdem spielte er einen Tag nach den Terroranschlägen vom 13. November 2015 in Paris in der Nähe des angegriffenen Konzerthauses Bataclan.

Davide gab auch nach der Flut-Katastrophe ein Konzert im Ahrtal:

