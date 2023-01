DAZN-Preiserhöhung: Kannst du dir jetzt dein Geld zurückholen?

Der Streamingdienst ist seit Sommer teurer. Verbraucherschützer wollen jetzt allen Abonnenten helfen und DAZN verklagen.

Der Bundesverband der Verbraucherzentrale glaubt, dass die Preiserhöhung im August so nicht erlaubt war. Deshalb soll es jetzt eine Sammelklage gegen DAZN geben, damit alle Betroffenen ihr Geld zurückbekommen.

Das musst du jetzt tun!

Bei der Klage mitmachen können Leute, die im August 2022 ein laufendes Abo bei dem Sportstreamingdienst hatten und seitdem mehr bezahlen müssen. Damals erhöhte DAZN die Preise für sogenannte Bestandskunden von 14,99 auf 29,99 Euro pro Monat beziehungsweise 149,99 auf 274,99 Euro pro Jahr. Wenn du auch davon betroffen bist, kannst du dich jetzt auf einer Webseite der Verbraucherzentrale melden.

Hier kannst du dich für die DAZN-Klage anmelden

Auf der Webseite musst du ein paar Fragen zu deinem Vertrag und der Preiserhöhung beantworten. So versucht die Verbraucherzentrale herauszufinden, ob du bei der Klage mitmachen kannst. Wer zum Beispiel einen neuen Vertrag abgeschlossen hat, kann sich kein Geld zurückholen.

Wie geht es dann weiter?

Die Verbraucherzentrale sucht jetzt erst einmal so viele Betroffene wie möglich. Dann will der Verband die Klage gegen DAZN einreichen. Wann es soweit ist, ist nicht bekannt. Aber wenn du dich bei der Verbraucherzentrale mit deinen Daten registriert hast, bist du automatisch dabei und musst dich um nichts mehr kümmern. Die Teilnahme an der Klage ist für dich kostenlos. Ob du wirklich Geld zurückbekommst, muss dann ein Gericht entscheiden.

