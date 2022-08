Bald wie Marvel? Das ist der neue Plan von DC

Viele Fans waren geschockt, als "Batgirl" gestrichen wurde. Aber: Dahinter steckt offenbar ein größeres Konzept.

Das verkündete David Zaslav, der Chef von Warner Bros. Discovery. Die neue Strategie: Ein Team soll sich komplett auf das DC-Universum konzentrieren und einen 10-Jahres-Plan entwickeln. So ähnlich macht es die Konkurrenz bei Marvel schon seit einigen Jahren.

DC: Das sind die wichtigsten Figuren

Warner Bros. Discovery will sich in Zukunft vor allem auf die bekannten Heldinnen und Helden fokussieren. Für Boss David Zaslav sind das Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman. Dieses Jahr sollen voraussichtlich noch "Black Adam" und "Shazam 2" von DC erscheinen.