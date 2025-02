Bundesliga: So wild war der Deadline Day

Das Transferfenster in Deutschland ist dicht. Es ging mal wieder drunter und drüber. Das waren die spannendsten und teuersten Deals.

Der erste Montag im Februar ist immer eine Achterbahnfahrt für Clubs und Fans. Einige Vereine haben auch dieses Jahr am letzten Tag vor Transfer-Toreschluss ordentlich zugeschlagen und den Geldbeutel weit aufgemacht.

VfB im Wechselfieber: Zwei kommen und einer geht Dauer 0:30 min VfB im Wechselfieber: Zwei kommen und einer geht

Tief in die Tasche hat beispielsweise der VfB Stuttgart gegriffen. Für insgesamt 16 Millionen Euro wurden die beiden Innenverteidiger Finn Jeltsch aus Nürnberg und Luca Jaquez aus Luzern verpflichtet. Im Gegenzug verließ Stammverteidiger Anthony Rouault für 13 Millionen Euro die Schwaben und ging ins französische Rennes. Bei den teuersten Transfers des Deadline Days sind die drei oben mit dabei.

Deadline Day: Die teuersten Wechsel IN die Bundesliga

Finn Jeltsch: Für 9,5 Millionen Euro von Nürnberg zum VfB

Luca Jaquez: Für 6,5 Millionen Euro vom FC Luzern zum VfB

Diant Ramaj: Für fünf Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum BVB

Michy Batshuayi: Für drei Millionen Euro von Galatasaray zu Eintracht Frankfurt

Aboubaka Soumahoro: Für drei Millionen Euro von Paris FC zum HSV

Deadline Day: Die teuersten Wechsel RAUS aus der Bundesliga

Stefanos Tzimas: Für 25 Millionen Euro von Nürnberg zu Brighton

Anthony Rouault: Für 13 Millionen Euro vom VfB zu Stade Rennes

Jordan: Für 4,5 Millionen Euro von Union Berlin zu Stade Reims

Yorbe Vertessen: Für vier Millionen Euro von Union Berlin zu RB Salzburg

Taichi Fukui: Für 1,6 Millionen Euro vom FCB II zum FC Arouca

Auch wenn keine Transferablöse bezahlt wurde, gab es ein paar weitere große Namen, die ihren Arbeitgeber wechselten. Mathys Tel geht per Leihe von den Bayern nach Tottenham und wird in Zukunft Premier League spielen. Der SV Werder Bremen verstärkt sich mit Top-Torjäger André Silva von RB Leipzig. Die Sachsen holen hingegen Tidiam Gomis aus Frankreich, um den Angriff zu verstärken. Auch der BVB wurde nochmal tätig und verpflichtete per Leihe den Engländer Carney Chukwuemeka für 2,4 Millionen Euro vom FC Chelsea.