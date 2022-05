Stehen bald Kalorienangaben auf der Speisekarte?

In England müssen Restaurants seit April die Kalorien dazuschreiben. Was deutsche Wirte dazu sagen.

Das sind die Regeln seit April in England: Restaurant, Cafés und Co mit mehr als 250 Beschäftigten müssen in ihren Speisekarten die Kalorien angeben. Das gefällt nicht allen: Wirte kritisieren hohe Kosten und mehr Aufwand. Unter anderem auf Social Media wird diskutiert und gewarnt: Menschen, die eine Essstörung haben oder hatten, könnten getriggert werden.

Wie finden das deutsche Wirte?

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband kritisiert:

Mehr Arbeit für die Restaurants

Kaum Nachfrage der Gäste

Kalorienangaben seien keine Hilfe gegen Übergewicht

Seine Begründung: Nur Kalorien zu zählen, ersetze keine gesunde Ernährung und Bewegung.

Was sagt die deutsche Politik?

Das deutsche Ernährungsministerium überprüft gerade, ob Kalorienangaben in der Gastro bei uns sinnvoll wären. Beachtet werden muss laut einer Sprecherin aber, ob Restaurants jedes einzelne Gericht so herstellen können, dass die Kalorienangabe stimmt.

Hier bekommst du Hilfe bei Essstörungen Falls du merkst, dass mit deinem Essgewohnheiten etwas nicht stimmt - du nicht mehr regelmäßig isst oder auf einmal ganz viel isst - findest du hier Hilfe: Wenn du wissen willst, ob du oder eine Freundin wirklich unter Essstörungen leidet, guck dir die Checkliste hier an.

Welche Beratungsstellen es in deiner Nähe gibt, findest du bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Auf der Seite des ANAD e.V. Versorgungszentrum Essstörungen gibt es viele Informationen zur Krankheit. Hier kannst du dich online beraten lassen oder dich anonym unter 089 21 99 73 99 melden.

melden. Auch bei der Sucht-Hotline bekommst du Hilfe bei Essstörungen - online oder unter 089 28 28 22.

