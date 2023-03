Meisterschaft fast schon sicher: Delay Sports baut Siegesserie aus

Der Fußballclub von Influencer Elias Nerlich hat gegen den FC Grunewald mit 3:2 gewonnen.

Damit hat Delay Sports von 17 Spielen in der Liga alle gewonnen und steht souverän auf dem ersten Tabellenplatz der Kreisliga C Staffel 4 in Berlin. Das Spiel gegen den Zweitplatzierten Grunewald war eine Art inoffizielles Finale um die Meisterschaft. Der Verfolger hat jetzt 43 Punkte und Delay Sports 51 Punkten - komfortabler Vorsprung also.

Aufstieg quasi safe

Mit dem Sieg ist der Aufstieg eigentlich sicher, denn dafür reicht Platz eins oder zwei. Um auf den dritten Platz zu rutschen, müsste Delay Sports alle kommenden Spiele verlieren und der drittplatzierte Berliner SC III alles gewinnen.