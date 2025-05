Delay Sports: 3. Aufstieg - Eligella-Team verlässt Kreisliga

Delay Sports Berlin ist in die Bezirksliga aufgestiegen und hat damit den direkten Durchmarsch von der untersten Kreisliga gepackt.

Am Sonntag haben Elias Nerlich aka. Eligella, Sidney Friede und Co. den dritten Aufstieg in Folge klargemacht. Bei dem 9:1-Sieg gegen den Berliner SV macht Eligella selbst drei Tore. Delay hat in den bisherigen 25 Spielen der Saison 24 Siege eingefahren und ist mit 72 Punkten nicht mehr von einem Aufstiegsplatz zu verdrängen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von delaysports_berlin

Delay Sports Berlin: Mehr Insta-Follower als Hertha und Union

Obwohl Delay Sports noch in der Kreisliga kickt, ist der Verein auf Social Media ziemlich beliebt. Mit über 540.000 Followern allein auf Instagram hat der Verein dort mehr Supporter als die Berliner Traditionsvereine Hertha BSC und Union Berlin.