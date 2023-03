Mehr als 900 tote Delfine angespült 😔

mit Whatsapp teilen

In diesem Winter wurden so viele tote Delfine wie noch nie an der franz├Âsischen Atlanktikk├╝ste angeschwemmt.

Mindestens 910 tote Tiere sollen es nach Angaben eines Forschungsinstituts gewesen sein. Die Ursachen sind nicht komplett gekl├Ąrt - aber es gibt Spuren an den K├Ârpern der toten Delfine. Und die weisen darauf hin, dass die Tiere durch Fischernetze, Fischereiausr├╝stung oder Schiffsschrauben verletzt wurden. Was wird dagegen getan? Die EU-Kommission macht Frankreich bereits Druck, dass die Delfine besser gesch├╝tzt werden m├╝ssen. Seit Ende 2022 gab es zum Beispiel Experimente, bei denen Fischkutter akustische Ger├Ąte dabei haben mussten, die die Delfine auf Abstand halten sollen. Allerdings sagte der Internationale Rat f├╝r Meeresforschung (ICES) Anfang Februar auch ganz klar: Aktuell w├Ąre die einzig wirksame Ma├čnahme, die Fischerei in den Risikogebieten im Winter einzustellen. So ein Verbot fordern auch Nichtregierungsorganisationen und Natursch├╝tzer. Es wird erwartet, dass das franz├Âsische Verwaltungsgericht bald eine Entscheidung zu dem Thema trifft.