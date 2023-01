Demi Lovato: Poster verboten, weil Christen sich beleidigt fühlten

In einem Bondage-Outfit auf einem Bett liegen, das wie ein Kruzifix geformt ist? Da hat sich Demi Ärger eingebrockt.

Das Poster war als Werbung gedacht, um Demi Lovatos neues Album "HOLY FVCK" zu promoten. Es hing in London - doch der anstößige Titel, das Bondage-Outfit und der Kruzifix-Matratze war wohl zu viel. Zudem dreht Demi ihre Beine leicht zur Seite und erinnert so an die Position, in der Jesus am Kreuz hing.

Demi Lovato wurde in London abgehängt

Davon fühlten sich einige Christen beleidigt: Vier Beschwerden gingen bei der Advertising Standards Authority (ASA) in Großbritannien ein. Zudem soll es an Orten gehangen haben, an denen Kinder vorbeikamen, die es sehen konnten. Das Poster wurde nur nach vier Tagen entfernt.

Hier siehst du das Poster, um das es geht:

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Island/Universal Music | -

