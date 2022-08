Anwohner haben kein Bock mehr auf "Fast & Furious"-Drehs!

Die Nachbarschaft der Angelino Heights in Los Angeles sagt, dass in ihrer Gegend immer wieder Straßenrennen stattfinden.

Und daran sind laut den Anwohnern die Filme schuld. In den Angelino Heights befinden sich mehrere bekannte Orte aus der "Fast & Furious"-Reihe. Im Film wohnt dort der Charakter Dominic Toretto, der von Vin Diesel gespielt wird. Jetzt wurde in den Heights für den neuen Teil gedreht. Am Freitag gingen einige Menschen aus der Nachbarschaft dagegen auf die Straße.

Was stört die Anwohner konkret?

Laut den Menschen aus Angelino Heights kommen jedes Wochenende Fans der Filme in die Gegend, um dort nachts illegale Rennen zu veranstalten. Vor "Fast & Furious" hätte es solche Rennen dort nicht gegeben. In den Filmen sind die Straßenrennen ein wichtiger Teil der Story. Was wollen die Anwohner? Sie möchten, dass die Stadt gegen die Rennen vorgeht.

Hier kannst du dir ein Video zu der Demo anschauen: