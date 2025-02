In vielen Städten sind am WE wieder Demos. Dort sprechen sich die Menschen auch gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD aus.

In mehreren Städten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz versammelten sich bei Demos am Samstag Tausende. Die Menschen demonstrierten unter anderem gegen weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik, gegen Rechtsextremismus und eine politische Zusammenarbeit mit der AfD. Was war in deiner City los?

In Karlsruhe fand am Stephanplatz eine Demo unter dem Motto "Die Brandmauer sind wir" statt. Laut Polizei kamen dazu etwa 5.000 Menschen . Die Demonstrierenden zogen dann bis zum Marktplatz.

Auch in Mannheim gab es auf dem Alten Messplatz eine Kundgebung . Dort waren laut Polizei rund 5.000 Menschen dabei.

In Stuttgart haben sich nach Veranstalterangaben über 40.000 Menschen auf dem Schlossplatz versammelt. Zahlen von der Polizei gibt es bisher noch nicht. Angemeldet hatten sich laut Stadt zunächst 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

In Koblenz kamen etwa 4.000 Menschen in der Altstadt zusammen.

In Trier versammelten sich die Demonstrierenden vor der Porta Niga . Nach Schätzungen der Polizei waren es etwa 3.500. Mehrere Vereine hatten dazu aufgerufen.

💡 Auch in kleineren Städten in BW und RLP gab es am Samstag Demos mit Hunderten Teilnehmenden. Am Sonntag sind in manchen Städten ebenfalls Demos geplant. Es gibt deutschlandweit Protestaktionen.

Deutschlandweite Demos gegen Rechtsruck: Was steckt dahinter?

Bereits am Donnerstag hatte es deutschlandweit in mehreren Städten Demos gegeben. Auslöser dafür war eine gemeinsame Abstimmung von CDU/CSU und der AfD über einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hatte die Stimmen der AfD für eine Mehrheit bewusst in Kauf genommen. Für viele Demonstrierende ist das das Ende der sogenannten Brandmauer - der klaren politischen Abgrenzung gegen die teilweise rechtsextreme AfD.

